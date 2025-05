Trump anunció que activó vuelos gratuitos para autodeportarse

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció un nuevo programa contra la migración de indocumentados, la cual se basará principalmente en activar vuelos gratuitos para autodeportarse.

Así lo anunció, tras firmar una orden ejecutiva el viernes 9 de mayo en la que afirmó que “firmé una Orden Ejecutiva para lanzar el primer programa de autodeportación”.

“Los inmigrantes indocumentados que permanecen en Estados Unidos enfrentan castigos, incluyendo la deportación repentina, en el lugar y la forma que nos corresponde exclusivamente”, afirmó Trump.

De la misma manera, detalló que «cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país».

En este sentido, instó a “todos los inmigrantes ilegales: ¡reserven su vuelo gratis ahora mismo!”.

«Estamos haciendo que sea lo más fácil posible para los inmigrantes ilegales salir del país», culminó Trump en sus redes sociales.

Mientras, que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, destacó que «la administración Trump acaba de anunciar una nueva iniciativa para que los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos se autodeporten”.

