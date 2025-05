Condenan a 30 años de prisión a un hombre por brindar apoyo a ISIS

Springfield.- Un hombre fue sentenciado a más de 30 años de prisión por brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), una organización terrorista extranjera designada.

A través de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó que el hombre de Springfield, fue identificado como Mohammed Azharuddin Chhipa, de 35 años, quien recaudó y envió dinero a mujeres miembros de ISIS en Siria para beneficiar a ISIS de diversas maneras. Incluyendo la financiación de la fuga de mujeres miembros de ISIS de campos de prisioneros y el apoyo a combatientes de ISIS.

“Chhipa recaudaba fondos en línea a través de varias cuentas de redes sociales. Recibía transferencias electrónicas de fondos y viajaba cientos de kilómetros para recolectarlos en mano. Luego convertía el dinero en criptomonedas y lo enviaba a Turquía, desde donde se contrabandeaba a miembros de ISIS en Siria”, destacó el comunicado.

De la misma manera, destacaron que durante la conspiración, Chhipa envió más de 185.000 dólares en criptomonedas.

“Mohammed Chhipa, consciente y persistentemente, recaudó y proporcionó una cantidad considerable de dinero para financiar la violencia de una organización empeñada en imponer su ideología extremista”, destacó el escrito.

Al respecto, la Fiscal General Pamela Bondi, destacó que “este acusado financió directamente a ISIS en sus esfuerzos por cometer atroces atrocidades terroristas contra ciudadanos inocentes en Estados Unidos y en el extranjero”.

Asimismo, el director del FBI, Kash Patel, reiteró que con esta sentencia, este acusado pagará el precio por ayudar a financiar a ISIS, una brutal organización terrorista.

Man Sentenced to Over 30 Years in Prison for Crypto-Terror Financing Scheme https://t.co/hwVFW93mVx@FBIWFO pic.twitter.com/2bdbbuPcbt

— FBI (@FBI) May 8, 2025