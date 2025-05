Rescatan a más de 115 menores de edad de agresores sexuales

Washington.- Agentes federales en un operativo denominado “Operación Restaurar la Justicia” lograron rescatar a 115 menores de edad y detener a 205 agresores sexuales de niños.

Así lo dio a conocer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un comunicado que señaló que el procedimiento fue una iniciativa coordinada para identificar, rastrear y arrestar a depredadores sexuales de menores.

Destacaron que, el operativo se llevó a cabo durante cinco días por las 55 oficinas locales del FBI, la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS) de la División Penal del Departamento y las fiscalías federales de todo el país.

The #FBI ’s Operation Restore Justice underscores our unwavering commitment to protecting children. Every arrest in these child sexual abuse cases not only delivers justice—it sends a powerful message: crimes against children will not be tolerated. https://t.co/rlrwHQU8g7 pic.twitter.com/ULPww8j0eZ

Al respecto, la Fiscal General Pamela Bondi, afirmó que «el Departamento de Justicia nunca dejará de luchar para proteger a las víctimas, especialmente a las víctimas infantiles. No descansaremos hasta encontrar, arrestar y procesar a todos los depredadores de menores que se aprovechan de los más vulnerables».

Operation Restore Justice, a coordinated enforcement effort to identify, track and arrest child sex predators, resulted in the rescue of 115 children & the arrests of 205 child sexual abuse offenders in the nationwide crackdown.

“We will find you. We will arrest you and we will… pic.twitter.com/PwdCMhDnsY

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 7, 2025