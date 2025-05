Raleigh.- El Comisionado de Seguros, Mike Causey, anunció la imposición de una multa de $113.000 a dos compañías de seguros, The Members Insurance Co. y Universal Insurance Co., tras una inspección de conducta del mercado.

Members y Universal, con licencia para emitir pólizas de seguro de automóviles privados y propietarios de viviendas en Carolina del Norte, son propiedad de Auto Club Group.

A petición del Departamento de Seguros, Members y Universal acordaron reembolsar a los asegurados más de $2.6 millones, incluyendo intereses, y presentaron un plan de acción correctiva para abordar las infracciones detectadas en la inspección de conducta del mercado.

«Me complace haber logrado que Members y Universal reembolsaran más de $2 millones adeudados a los asegurados», declaró el Comisionado Causey. También me complace que hayamos podido resolver estos problemas sin tener que acudir a una audiencia administrativa.

La investigación comenzó el 16 de mayo de 2023 y concluyó el 2 de mayo de 2024. Abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2022.

Las infracciones incluyeron la notificación indebida por parte de Members y Universal a los asegurados sobre los cargos por consentimiento de tarifa, el cobro de montos incorrectos a los asegurados y la demora excesiva en la emisión de los pagos de las reclamaciones.

Según el acuerdo de conciliación voluntaria firmado por las compañías, Members y Universal admiten que incumplieron los requisitos legales y reglamentarios y que firmaron el acuerdo para evitar una audiencia administrativa.

Finalmente hay que destacar que la multa se distribuirá de conformidad con las disposiciones de la Constitución de Carolina del Norte en beneficio de las escuelas públicas.

