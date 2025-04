Trump anunció el alivió de los aranceles en automóviles

Washington. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alivió algunos de sus aranceles del 25% sobre automóviles y autopartes.

A través de unas ordenes ejecutiva, el mandatario destacó que el cambio se origina para que los fabricantes de automóviles trasladen más producción a Estados Unidos.

“Solo queríamos ayudarlos durante esta pequeña transición, a corto plazo. No queríamos penalizarlos”, afirmó Trump.

De la misma manera, destacó que “se trata de un porcentaje muy pequeño. Si no pueden conseguir repuestos, no queríamos penalizarlos».

Por otro lado, Trump en una reciente entrevista habló también sobre los aranceles impuesto a China, en la que enfatizó que “se lo merecen. China probablemente se hará cargo de esos aranceles”.

“Ganaban, gracias a nosotros, un billón de dólares al año. Nos estafaban como nadie nos había estafado nunca… Ya no lo hacen», destacó Trump.

Asimismo, afirmó «ganamos una campaña por un amplio margen. Ganamos en los siete estados clave. Dije todo esto durante mi campaña. Nos han estafado todos los países del mundo. Creo que nos esperan grandes tiempos».

