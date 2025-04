Trump criticó a la Corte Suprema por situación con migrantes

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Corte Suprema aparentemente no quiere que envíe a terroristas de regreso a Venezuela.

A través de sus redes sociales, rechazó las acciones que se están ejecutando en la Corte Suprema, en la que a su juicio no quiere que él envíe a “criminales violentos y terroristas” de regreso a Venezuela.

“Estoy haciendo lo que me eligieron para hacer: expulsar a los criminales de nuestro país, pero los tribunales parecen no querer que lo haga. Mi equipo es fantástico y hace un trabajo increíble”, destacó el mandatario.

I’m doing what I was elected to do, remove criminals from our Country, but the Courts don’t seem to want me to do that. My team is fantastic, doing an incredible job, however, they are being stymied at every turn by even the U.S. Supreme Court, which I have such great respect…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2025