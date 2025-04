Detienen hombre con presuntos vínculos terroristas

Washington.- El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, informó que fue capturado uno de los hombres más buscados en India por vínculos terroristas.

A través de su cuenta en la red social X explicó que durante un procedimiento ejecutado en conjunto con agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lograron la detención de Harpreet Singh, de nacionalidad hindú.

Detalló que Singh pertenece “una presunta banda terrorista extranjera que se encuentra aquí ilegalmente en los Estados Unidos”

“Creemos estuvo involucrado en la planificación de múltiples ataques a estaciones de policía tanto en India como en los Estados Unidos”, destacó Patel.

CAPTURED: HARPREET SINGH, part of an alleged foreign terrorist gang here illegally in the United States, who we believe was involved in planning multiple attacks on police stations both in India and the United States.@FBISacramento conducted the investigation coordinating with… pic.twitter.com/JKB1dfjo2P

— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 21, 2025