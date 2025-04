ICE expulsó a migrante mexicano vinculado en delincuencia organizada

San Diego.- Un migrante de nacionalidad mexicana fue expulsado de Estados Unidos tras ser buscado por las autoridades policiales de ese país.

La información la dio a conocer el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quien identificó al migrante como Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, de 68 años. Además, fue exgobernador de Tamaulipas y excandidato presidencial.

El procedimiento lo realizaron los agentes las Operaciones de Deportación y Control de Aduanas de Harlingen y San Diego, en coordinación con ERO Ciudad de México, en el puerto de entrada de San Ysidro.

SAN DIEGO — Fugitive & former Mexican governor Tomas Jesus Yarrington Ruvalcaba:

🚨Sentenced to nine years in 2021 for money laundering in the U.S. after ICE probe

🚨Turned over by ICE officers to Mexican authorities April 9, where he’s wanted for organized crime and… https://t.co/lLAULYPcBl

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 15, 2025