Charlotte FC entre los 10 mejores: Dónde mirar el próximo partido

Charlotte, NC.- Tras otra victoria en casa, el Charlotte FC se consolidó entre los principales aspirantes de la liga. La clasificación lo confirma, pero también la clasificación del Supporter’s Shield, donde Charlotte ocupa actualmente el séptimo puesto y por eso, hay que conocer los detalles del próximo partido.

Goals at the other end? Doesn’t matter. Kahli’s throwing his own party 🤩 pic.twitter.com/nPzjfQNb72

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 10, 2025