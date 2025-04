Agentes policiales en el Doral colaborarán con ICE

Doral.- El Concejo Municipal de Doral en Florida, autorizó a que los agentes policiales colaboren con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tras la sesión efectuada el miércoles 16 de abril, las autoridades indicaron que se unen al programa federal 287 (g) promulgada en el mes de febrero por el gobernador de Florida Ron DeSantis.

En este sentido, medios de comunicación locales indicaron que con la aprobación de la nueva medida permitirá a agentes policiales asumir funciones de aplicación de leyes migratorias federales.

#ICYMI Doral joins ICE in immigration enforcement partnership. Federal data shows Florida leads the nation in the number of agencies partnering with ICE’s 287(g) Program. https://t.co/yDen1yZrSA #ICE #Police #LocalLawEnforcement #ImmigrationLaw #Florida https://t.co/7Va1fLAdkc

