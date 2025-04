Segundo arresto por el asesinato de joven atleta en Gastonia

Charlotte, NC.- La Policía de Gastonia informó sobre el arresto de un segundo sospechoso en relación con el trágico tiroteo que acabó con la vida de Zaquavious Dawkins, un joven atleta de 16 años, hecho ocurrido en enero de 2025.

The Gastonia Regional SWAT Team assisted the United States Marshals Service in the arrest of 25-year-old Jayveon Love in connection with the homicide of a juvenile. Thank you to the Gaston County Sheriff’s Office and the Belmont Police Department for their help in this operation. pic.twitter.com/AxPcRxbTaA

— Gastonia Police (@GPDNC) April 8, 2025