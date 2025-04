Charlotte, NC.- El fiscal federal Russ Ferguson anunció que Bobby Gerald Duncan (“Duncan”) y DE & E Foods, Inc., conocida comercialmente como Hillbilly’s Barbeque and Steaks (“Hillbilly’s BBQ”), acordaron pagar $1.530.682,26 para resolver las acusaciones de que violaron la Ley de Reclamaciones Falsas al obtener a sabiendas $762.903 en fondos de ayuda para la pandemia y luego malversarlos para beneficio personal de Duncan.

