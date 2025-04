Acusan a un hombre de amenazar al presidente Trump

Pensilvania.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que un hombre fue acusado mediante una denuncia penal federal de amenazar con agredir y asesinar al presidente Donald J. Trump, a otros funcionarios estadounidenses y a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un comunicado identificaron al detenido como Shawn Monper, de 32 años y residente de Butler, Pensilvania.

En el escrito indicaron que según la denuncia penal federal, el 8 de abril, “la Sección Nacional de Operaciones contra Amenazas (NTOS) del FBI recibió una notificación de emergencia sobre amenazas publicadas en YouTube por el usuario Mr Satan. Los agentes federales determinaron que las amenazas ocurrieron entre el 15 de enero y el 5 de abril. La investigación federal posterior confirmó que la actividad en internet asociada con Mr Satan” se correspondía con la residencia de Monper”.

