El caso del inmigrante venezolano Jerce Reyes Barrios: ¿Inocente futbolista o terrorista?

Por: José López Zamorano / La Red Hispana

El caso del inmigrante venezolano Jerce Reyes Barrios ha detonado atención nacional e internacional ante la percepción de que la única evidencia que lo etiquetó como miembro de la pandilla Tren de Aragua fue un tatuaje y un gesto con las manos.

Jerce fue uno de los 261 migrantes venezolanos y salvadoreños deportados la semana pasada a la prisión de CECOT en El Salvador, la mayoría bajo la recién invocada Ley de Enemigos Extranjeros (AEA), cuya aplicación es objeto de una intensa batalla legal.

Fue jugador de fútbol y entrenador en su natal Venezuela, decidió salir del país luego de que fue encarcelado tras participar en una protesta pública contra Nicolás Maduro. Viajó a México y entró a Estados Unidos a través de la aplicación móvil CBP para pedir asilo. Desde septiembre pasado estaba bajo custodia federal.

Símbolo del amor en lenguaje de señas

Su abogada Linettte Tobin sostiene que se trata de un tatuaje de su equipo favorito, el Real Madrid y que el gesto con las manos, que fue capturado por las autoridades en un mensaje de sus redes sociales, es el símbolo del amor en el lenguaje de señas.

“Nunca ha sido arrestado ni acusado de ningún delito. Tiene un historial laboral estable como futbolista y entrenador de fútbol infantil y juvenil”, declaró Tobin en una moción legal.

Pero el Departamento de Seguridad Interna (DHS) sostiene que el gobierno federal está seguro de la membresía de Jerce a la pandilla Tren de Aragua, designada como organización terrorista foránea por el presidente Trump. Una portavoz aseguró que sus tatuajes coinciden con los que indican su pertenencia al TDA.

“Me han asegurado las más altas esferas de ICE que cada uno de estos (son) miembros de la TDA… Lo que hicimos, lo que hizo la administración Trump, fue exactamente de conformidad con la ley federal… No lo estamos inventando. Estamos haciendo cumplir las leyes al pie de la letra”, sostuvo por su parte el zar fronterizo Tom Homan.

El caso de los 261 venezolanos y salvadoreños es el centro de una batalla legal. El juez de Washington, James Boasberg, ordenó a la administración Trump devolverlos físicamente a los Estados Unidos, lo cual no fue cumplido por el Departamento de Justicia.

Jueza critica ausencia del «debido proceso»

Cuando el caso fue llevado a un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, la jueza Patricia Millet criticó la ausencia de “proceso debido”.

«No hay reglas… No se les notificó a esas personas. No se les dijo adónde iban. Se les entregó a esas personas en esos aviones ese sábado y no tuvieron oportunidad de presentar un hábeas corpus ni ningún tipo de acción para impugnar la deportación bajo la AEA», deploró la jueza Millet.

«Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que el que ha ocurrido aquí», remató .

No sabemos si el señor Reyes Barrios es un migrante inocente o miembro del TDA.

Para eso existe el “debido proceso”. Se trata de uno de los principios fundamentales del sistema legal de Estados Unidos y está protegido por la Constitución, específicamente en la Quinta Enmienda (para el gobierno federal) y la Decimocuarta Enmienda (para los gobiernos estatales).

El debido proceso garantiza que “el gobierno no puede quitarte tu vida, libertad o propiedad sin seguir procedimientos justos y legales”. Y aplica sin importar el estatus legal. Es para bien de todos que esa piedra angular del sistema democrático sea cumplida y respetada.