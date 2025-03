Ejecutarán recortes en el Departamento de Salud y Servicios Humanos

Washington.- El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, anunció la eliminación de “una gran cantidad de departamentos del organismo”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, explicó que en las reformas que están realizando al departamento de salud, algunas divisiones conservarán sus funciones principales al fusionarlos en una nueva organización.

De la misma manera, enfatizó que la nueva reforma fue llamada la “Administración para una América Saludable (AHA), la cual tendrá como objetivo principal mejorar la salud de toda la nación: para que Estados Unidos vuelva a ser saludable”.

Ver más: Seguro Social anunció nuevas medidas para mayor transparencia

“No solo estamos reduciendo la expansión burocrática. Estamos reajustando la organización a su misión principal y a nuestras nuevas prioridades para revertir la epidemia de enfermedades crónicas. Este Departamento hará más, mucho más, a un menor costo para el contribuyente”, afirmó Kennedy.

We are streamlining HHS to make our agency more efficient and more effective. We will eliminate an entire alphabet soup of departments, while preserving their core functions by merging them into a new organization called the Administration for a Healthy America or AHA. This… pic.twitter.com/BlQWUpK3u7

— Secretary Kennedy (@SecKennedy) March 27, 2025