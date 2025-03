Seguro Social anunció nuevas medidas para mayor transparencia

Washington.- La Administración del Seguro Social (SSA) anunció nuevas medidas con el objetivo de promover mayor transparencia y rendición de cuentas.

A través de un comunicado publicado por la página Social Segurity, el comisionado Interino del Seguro Social, Lee Dudek sostuvo que “el presidente Trump ha sido claro al afirmar que un buen gobierno debe servir al pueblo. Esto comienza con la transparencia en la toma de decisiones y la administración responsable de los recursos que se le confían”.

“Con este principio rector en mente, el Seguro Social está tomando varias medidas importantes para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, con el fin de ayudar a otros a comprender el trabajo de nuestra agencia y las complejidades que enfrentamos”, destacó Dudek.

De la misma manera, el escrito señaló que recientemente se están reforzando los requisitos de verificación de identidad para las personas que no utilizan una cuenta personal de My Social Security para solicitar beneficios en efectivo o cambiar la información de depósito directo.

