La defensa final de Orlando le da la victoria a los Hornets

Charlotte, NC.- Empatados a la par con el Orlando Magic al llegar a los últimos dos minutos el martes por la noche en el Spectrum Center, los Charlotte Hornets simplemente fueron bloqueados por la tercera defensa más dura de la NBA, lo que resultó en una derrota en casa por 111-104.

