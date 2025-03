Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg investigan una colisión fatal que involucró a un vehículo y un peatón atropellado en Independence Division. El hombre murió dos semanas después.

Fatal Crash Investigation in the Independence Division

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s Major Crash Investigation Unit are investigating a fatal collision involving a vehicle and a pedestrian that occurred in the Independence Division.

