Hondureña cumple su sueño y sigue con su amor por la pastelería

Una de las primeras cosas que hizo para generar ingresos fue revender productos a través de Marketplace desde su teléfono. Compraba artículos a buen precio en tiendas y los ofrecía en línea. Poco tiempo después, trabajó en servicios de limpieza tanto en residencias como en comercios.

Madre de cuatro hijos, esposa y emprendedora, Pamela cuenta con un título en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de Honduras y un certificado en Decoración de Pasteles del IAP Career College.

Recientemente, fue nombrada directora del programa en español y miembro de la junta directiva de la «Community Leadership Academy», donde también fue estudiante y obtuvo su certificado como ServSafe Manager.

Este programa en español está diseñado para quienes desean incursionar y certificarse gratuitamente en el ámbito gastronómico, ofreciendo así una oportunidad para cumplir sus sueños.

«Tengo más de 20 años de experiencia como comerciante en mi querida Honduras. Al mudarme de país, con muchas metas y sueños por cumplir, logré superar el desafío de la mudanza, estar lejos de mi familia, la pandemia, y la sensación de soledad en muchas ocasiones», expresó Pamela.

Un sueño de infancia

Como resultado de su esfuerzo, Pamela es la propietaria de Pam’s Baking, su emprendimiento en Charlotte, NC, que inició en 2016. Su amor por la pastelería nació cuando era niña, observando a su abuela hornear pan dulce para los rezos que organizaba cada 15 de enero en su casa.

«Desde los 11 años me apasionaba hornear pan de vainilla, utilizando las mezclas de pasteles que mi mamá compraba en el supermercado. A los 19 años me convertí en la mano derecha de mi mamá en su repostería y pastelería durante casi dos años, pero no fue hasta 2016 cuando decidí retomar mi sueño, especializándome con clases, cursos prácticos, diplomados y tutoriales para aprender diferentes técnicas de decoración», contó.

Aunque nunca imaginó estar donde se encuentra hoy, asegura que todo se lo debe a Dios. «Los sueños se cumplen si se los entregas a Él».

La pueden ubicar en redes sociales como @pamsbaking

Pamela es una eterna estudiante y siempre busca capacitarse. Su mensaje para otros migrantes es claro: «Te invito, migrante latino que llegaste a este país de sueños, a que nunca dejes de capacitarte. Aprende el idioma, cree en ti y busca otras fuentes de ingresos a través de aquello que te apasiona. Si yo pude, tú también».

Me despido hasta la próxima historia,

Adriana Henríquez

@migrantesenvuelo