Migrantes contribuyeron con el cremiento de la población de EE.UU.

Washington.- Un reciente informe reveló que el crecimiento de la población de Estados Unidos durante los años 2022 y 223 la contribuyó los migrantes.

Así lo dio a conocer el estudio de Migration Policy Institute (MPI), el cual precisó que durante ese año EE.UU. contabilizó 1.6 millones de inmigrantes, alcanzando una población extranjera de 47.8 millones de personas, según datos de la Oficina del Censo.

For the first time on record, immigration was the sole driver of US population growth from 2022 to 2023 pic.twitter.com/OPbv4AdapU

— MigrationPolicy Inst (@MigrationPolicy) March 12, 2025