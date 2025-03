Kristi Noem entrega reconocimientos a dos agentes de CBP

Puerto Rico.- La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem entregó la Medalla al Valor y la Cruz Púrpura al agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Jorge Santiago y al agente Mark Lamphere.

A través de un comunicado publicado en la página web, indicaron que estos agentes “en noviembre de 2022, ambos hombres y su compañero, el agente de CBP Michael Maceda, fueron baleados por narcotraficantes que intentaban introducir drogas en las comunidades estadounidenses. Trágicamente, el agente Maceda perdió la vida”.

“Después de que los agentes se identificaron como agentes de la ley, los narcotraficantes abrieron fuego. Los tres agentes fueron alcanzados. A pesar de sus heridas casi fatales, el agente Santiago brindó primeros auxilios que le salvaron la vida al agente Lamphere e intentó salvar al agente Maceda. Ese día, el agente Maceda hizo el máximo sacrificio para proteger a nuestra gran nación”, relató el comunicado.

Durante la ceremonia Noem destacó que “fue un honor para mí entregar al agente de CBP Jorge Santiago y al agente Mark Lamphere la Medalla al Valor y los premios de la Cruz Púrpura”.

