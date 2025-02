Capturan a 24 migrantes que intentaban ingresar ilegalmente a EE.UU.

Miami.- Al menos 24 migrantes indocumentados fueron capturados en la costa de Florida, cuando intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de una embarcación.

A través de un boletín de prensa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), indicó que durante operaciones aéreas y marinas, agentes lograron desarticular un intento de contrabando marítimo frente a la costa de Florida, lo que resultó en el arresto de 24 inmigrantes ilegales y la incautación de dos embarcaciones.

Explicaron que una tripulación de la aeronave de control de múltiples funciones detectó una embarcación de interés frente a la costa de Bimini, Bahamas.

A maritime smuggling attempt was disrupted by @CBPAMO agents off the coast of Florida. Agents discovered 24 illegal aliens onboard a 27-foot twin-engine Sea Ray. A second vessel identified a driver as a participant in the smuggling operation.

