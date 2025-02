Dos mujeres heridas durante el desfile de los Philadelphia Eagles

Philadelphia.- Miles de personas se concentraron en la ciudad de Philadelphia para celebrar la llegada de Philadelphia Eagles, quienes resultaron ganadores del Super Bowl LIX.

“I told myself when I got drafted that I wouldn’t go to the Rocky steps until I won a Championship… and now we here.”@JalenHurts | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/gn2AffGbxX

— Philadelphia Eagles (@Eagles) February 14, 2025