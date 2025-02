Río de Janeiro vibró con el concierto de Shakira

Río de Janeiro.- Miles de fanáticos hicieron vibrar a Río de Janeiro, tras el primer concierto de la colombiana Shakira, en su gira “Las mujeres ya no lloran”.

Desde el estadio Nilton Santos, miles de seguidores pudieron disfrutar de un variado repertorio, el cual lo disfrutaron todas las generaciones que estuvieron presente.

Rio! Não poderia ter uma plateia melhor para começar a turnê! Obrigada por todo o seu amor, carinho e energia em uma noite inesquecível! São Paulo, estão prontos?

Rio! I couldn’t have asked for a better crowd to kick off the tour! Thank you for all your love, warmth, and energy… pic.twitter.com/CpeRICOWLT

— Shakira (@shakira) February 12, 2025