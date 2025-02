Presentan proyecto de ley para prohibir DeepSeek en dispositivos federales

Washington.- Legisladores de Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación de inteligencia artificial china DeepSeek en dispositivos federales, la cual es similar a la que ya existe contra el uso de la popular plataforma de redes sociales TikTok.

El proyecto fue presentado por el demócrata Josh Gottheimer conjuntamente con el republicano Darin LaHood la cual la denominaron “Ley de Prohibición de DeepSeek en Dispositivos Gubernamentales”.

A través de un comunicado indicaron que buscan impedir que los empleados federales usen la aplicación de IA china en dispositivos electrónicos propiedad del gobierno.

Ver más: Google Maps actualizó el nombre del Golfo de México

De la misma manera alertaron sobre la capacidad del gobierno chino de usar la aplicación para vigilar y propagar desinformación. Por lo que recomienda mantenerla fuera de las redes federales.

El demócrata señaló que “el Partido Comunista Chino ha dejado muy claro que aprovechará cualquier herramienta a su disposición para socavar nuestra seguridad nacional, propagar desinformación dañina y recopilar datos sobre los estadounidenses”.

“Simplemente, no podemos arriesgarnos a que el PCC infiltre los dispositivos de nuestros funcionarios gubernamentales y ponga en riesgo nuestra seguridad nacional”, afirmó Gottheimer.

Mientras que el republicano, LaHood señaló que “Estados Unidos no puede darse el lujo de perder la carrera tecnológica con el Partido Comunista Chino”.

As a member of @HouseIntel and @CommitteeonCCP, I can confidently say that the CCP's DeepSeek poses a serious national security threat.

This morning, it was great to join @RepJoshG on @SquawkCNBC to discuss our bipartisan bill to prohibit the app on U.S. government devices. pic.twitter.com/hj6b4cBSLB

— Darin LaHood (@RepLaHood) February 7, 2025