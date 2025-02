Kelsea Ballerini de gira en Charlotte

Charlotte, NC.- La cantante de country, Kelsea Ballerini, llega con su gira a Charlotte el próximo 20 de febrero de 2025 en el Spectrum Center de Charlotte. Después de agotar las entradas para su espectáculo especial de lanzamiento de Patterns en el icónico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en minutos, Ballerini centra su atención en hacer de 2025 el «Año de la Vida», con el lanzamiento de Patterns.

Llevando su cautivador espectáculo en vivo a otro nivel, la cuatro veces nominada al Grammy y ganadora de múltiples premios de la Asociación de Música Country llama a su gira de estadios de tres meses por 30 ciudades Kelsea Ballerini Live On Tour.

Promovida por AEG Presents, «Kelsea Ballerini Live On Tour» comenzó el 21 de enero de 2025 en el Van Andel Arena de Grand Rapids, MI y pasa por la mayoría de las salas de rock de Estados Unidos. Junto a Ballerini en esta gira muy personal están las teloneras MaRynn Taylor y Ashe.

Hay una variedad de paquetes VIP disponibles, que incluyen oportunidades para tomarse fotos y ver M&G, check-in prioritario, compras de merchandising sin multitudes, obsequios para la gira VIP y más.

Para honrar esa conexión espiritual, Ballerini donará un dólar de cada boleto vendido a su fundación Feel Your Way Through. Con el compromiso de apoyar a las organizaciones benéficas de salud mental, FYWT fue diseñado para reducir el estigma en torno a la conversación sobre la salud mental, así como para encontrar una manera de brindarles a las personas las herramientas que necesitan para obtener ayuda a la que quizás no tengan acceso actualmente.

«Patterns es un álbum sobre hacer un inventario de uno mismo y de la vida tal como es, sobre cómo superar las cosas que hay que cambiar y sobre cómo celebrar los triunfos que se van logrando», afirmó Ballerini.

Además dijo que: «Componer este disco fue una gran y hermosa conversación conmigo misma, Alysa (Vanderheym), Karen (Fairchild), Hillary (Lindsey) y Jessie Jo (Dillon). ESO es lo que quiero llevar a mi espectáculo… una noche (bueno, muchas noches) en la que nos reunamos y tengamos la mejor noche bailando mientras lo desempacamos todo. Con confeti y cambios de vestuario, por supuesto».

Aclamada por el nivel de intimidad y empoderamiento que su gira HEART FIRST le proporcionó, Ballerini vuelve a poner el listón lo más alto posible en lo que respecta a compartir con sus fans.

La próxima gira de Ballerini no solo continúa compartiendo la historia de su vida, sino que los poseedores de entradas la verán emerger más fuerte, más sabia y luchando por hacer que el (nuevo) amor funcione mientras se convierte en una verdadera cabeza de cartel.

Con Rolling Up The Welcome Mat y Rolling Up The Welcome Mat (For Good) cerca de alcanzar los 500 millones de reproducciones, Ballerini quería darle a este próximo capítulo de su vida una presentación en vivo sólida.

Sobre Kelsea Ballerini

Kelsea Ballerini es una cantante de country de Knoxville, Tennessee. En 2014, la dos veces ganadora de los Premios de la Academia de Música Country lanzó su álbum de estudio debut, The First Time , que incluía su primer éxito country «Peter Pan».

Otros lanzamientos en la discografía de Ballerini incluyen Unapologetically (2017), Kelsea (2020), el álbum de remezclas Ballerini (2020), el EP Rolling Up the Welcome Mat (2023) y Subject to Change (2022). Su quinto álbum de larga duración, Patterns , se lanzará en octubre de 2024, y fue precedido por el sencillo principal «Cowboys Cry Too» con Noah Kahan. Para promocionar Patterns, la cantante se embarcará en una gira como cabeza de cartel en Norteamérica a principios de 2025.

