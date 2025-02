New York fue nombrada como refugio de la salud reproductiva

New York.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden que reitera al estado como un refugio seguro para “cualquier persona que brinde o reciba atención reproductiva”.

A través de un comunicado Hochul sostuvo que la orden se firma en “un momento en el que los derechos fundamentales están bajo ataque en todo el país, estamos redoblando nuestro compromiso de salvaguardar el acceso a la atención de la salud reproductiva y defender a quienes están en la primera línea de esta batalla”.

Ver más: Prohíben las transiciones de género para los menores de 19 años

De la misma manera, enfatizó que la libertad reproductiva “siempre estará protegida en el estado de New York”. Además, reiteró que ella nunca se rendirá en esa “lucha”.

When Louisiana attempted to arrest a New York doctor for doing her job, our laws protected her from prosecution. But they didn't protect her privacy.

I'll keep doing everything in my power to protect reproductive health care – both for those who seek it & those who provide it. pic.twitter.com/tmkJdsw6eS

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) February 3, 2025