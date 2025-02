Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein se unió a Dogwood Health Trust y anunció un programa de subvenciones para pequeñas empresas de $30 millones para apoyar a las empresas afectadas por el huracán Helene e impulsar la recuperación económica. Las pequeñas empresas con ingresos anuales de hasta $2.5 millones inclusive son elegibles para solicitar subvenciones de hasta $50.000 del programa de subvenciones de la Iniciativa para pequeñas empresas del oeste de NC.

Last Friday, I announced more good news for western North Carolina small business owners. Now small businesses that are recovering from Hurricane Helene can apply for grants up to $50,000 from a $30 million small business grant program to help them stay in business after the… pic.twitter.com/8cFbJpxg87

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) February 3, 2025