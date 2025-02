Charlotte, NC.- No se debe cuestionar la lucha que siguen demostrando los Charlotte Hornets, incluso si los resultados no se reflejan en la clasificación. Los Hornets han demostrado a lo largo de esta serie de nueve partidos en casa que, independientemente de la situación, pondrán a prueba a algunos de los mejores equipos de la NBA, como sucedió nuevamente el sábado frente a un estadio repleto en el Spectrum Center en la HBCU Night. Charlotte tuvo una ventaja de cuatro puntos en el último minuto del juego, pero vio cómo las cosas se le escapaban a los Denver Nuggets en una derrota por 107-104.

“I thought we really dug deep and tried to do everything that we possibly could to help impact winning. I thought everybody up and down the roster had a moment of helping us and impacting the game.” – Hornets Head Coach Charles Lee

