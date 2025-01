Los Hornets siguen en la senda del triunfo ante Dallas

Charlotte, NC.- ¡Tercera victoria consecutiva para los Hornets! Charlotte hizo un esfuerzo de equipo completo en una matiné con motivo del Día de Martin Luther King Jr. el lunes, liderada por LaMelo Ball y Miles Bridges con 23 puntos cada uno en el camino de los Hornets hacia una victoria de 110-105 en el Spectrum Center. Charlotte ahora ganó cuatro de sus últimos cinco partidos para pasar a 11-28 en general y 7-13 en su cancha local.

