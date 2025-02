Abbott autorizó a la Guardia Nacional a arrestar a migrantes

Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció nuevas medidas migratorias, la cual se basará en que la Guardia Nacional de Texas tendrá los mismos poderes que los oficiales de la Oficina federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para arrestar a inmigrantes indocumentados.

A través de su cuenta en la red social X, Abbott, que señaló que firmó un acuerdo con la agencia que entra en vigor «inmediatamente».

“He ordenado a las agencias estatales de Texas que ayuden al Gobierno de Donald Trump a detener, encarcelar y deportar a los inmigrantes ilegales”, afirmó.

De la misma manera, destacó que “también debemos exigir a las ciudades y condados de todo el estado que cooperen plenamente con estos esfuerzos”.

Our brave Texas National Guard and @TxDPS:

✔️Built border barriers

✔️Arrested and jailed illegal border crossers

✔️Seized enough fentanyl to kill every man, woman, and child in the U.S., Canada, and Mexico combined.

Texas thanks them for their service.#TXSOTS25

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) February 2, 2025