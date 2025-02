EE.UU. busca un acuerdo para enviar a miembros del Tren de Aragua al El Salvador

Washington.- La administración de Donald Trump, se encuentra hablando con las autoridades de El Salvador para llegar a un acuerdo para enviar migrantes deportados a sus cárceles.

En una llamada con varios periodistas el enviado del Departamento de Estado a América Latina, Mauricio Claver-Carone, destacó que el gobierno de Trump busca enviar a miembros de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua a las cárceles de ese país.

“Si nos comprometemos a revivir este acuerdo e incluimos a miembros de la pandilla Tren de Aragua, apuesto a que van a querer volver a Venezuela en lugar de lidiar con las cárceles de la mara en El Salvador”, destacó Claver-Carone.

Por otro lado. Claver-Carone se refirió al viaje del secretario de Estado, Marco Rubio, a América Latina. En la que visitará El Salvador el lunes 3 de febrero.

American leadership is back in our hemisphere and we’re ready to work with our regional partners. @SecRubio is embarking on his first trip as Secretary of State. He’ll be visiting Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, and the Dominican Republic where he will focus on mutual… pic.twitter.com/4yoPWFmL5i

— Department of State (@StateDept) January 31, 2025