Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump confirmó que no hay sobrevivientes en el lamentable accidente aéreo registrado la noche del miércoles 29 de enero.

En rueda de prensa desde la Casa Blanca, en la que pidió un minuto de silencio, por las víctimas del accidente, señaló que “el trabajo ahora se ha centrado en una misión de recuperación”.

De la misma manera lamentó que la noche del miércoles fue “una noche oscura y dolorosa en la capital de nuestra nación”. Al mismo tiempo, expresó un “momento de angustia” ante el pueblo estadounidense, no existen sobrevivientes.

El primer mandatario responsabilizó a la administración de Joe Biden por sus políticas implementadas en el sistema de aviación.

“Cambié los estándares de Obama de muy mediocres en el mejor de los casos a extraordinarios. Recuerden eso. Solo las personas con mayor aptitud, con el mayor intelecto y con una mentalidad superior, podían optar a ser controladores aéreos. Eso no era así antes de llegar allí”, afirmó Trump.

President Trump speaks about the critical need for the highest possible standard in aviation safety: "For an air traffic controller, we want the brightest, the smartest, the sharpest … and that's what we're going to have." pic.twitter.com/J0PlnQ5GAJ

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 30, 2025