Capturan a 10 integrantes del Tren de Aragua en New York

New York.- Autoridades policiales de New York, lograron capturar a 10 presuntos integrantes de la banda delictiva venezolana el Tren de Aragua.

A través de una minuta divulga por los medios de comunicación indicaron que los agentes policiales lograron desmantelar una estructura de la peligrosa banda criminal de origen venezolano.

Se conoció que la fiscal de Queens, Melinda Katz, presentó 120 cargos en contra de los sujetos. Además, detalló que cinco de ellos están acusados de “venta criminal de un arma de fuego en primer grado como delito violento” y enfrentan hasta 25 años de cárcel si son condenados.

A long-term investigation by my office & the NYPD resulted in the indictment of 10 alleged Tren de Aragua members and associates, with over 30 guns seized.

Together with our partners, we're dismantling this gang as it attempts to establish itself locally. https://t.co/oSf679gDJr

— Queens DA Katz (@QueensDAKatz) January 29, 2025