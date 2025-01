Gobierno de Trump revoca extensión del TPS para los venezolanos

Washington.- El gobierno de Donald Trump revocó la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, decidida el pasado 10 de enero por el gobierno de Biden.

A través de un comunicado emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en su página web, indica que “el 28 de enero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó sin efecto la notificación del 17 de enero de 2025 que extendió una designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela”.

En este sentido destacó que “el Departamento volverá a las guías de redesignación y extensión de TPS que fueron anunciadas en octubre de 2023”.

Asimismo, durante una entrevista Noem recordó que “antes de irse de la ciudad, Mayorkas firmó una orden que decía que, durante 18 meses, se iba a ampliar la protección a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS). Lo que significaba que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses, y nosotros lo impedimos”.

There's a new Sheriff in town: President Donald Trump. We are completely changing the game when it comes to removing illegal alien criminals from the United States of America. pic.twitter.com/IyJzYrjJHM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 29, 2025