USCIS exime requisitos de vacunación de COVID-19 para solicitudes

Washington.- Tras la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), eximió el requisito de vacunación de COVID-19 para solicitantes de ajuste de estatus a residentes permanente legal.

A través de un comunicado publicado en el portal web de USCIS detalló que la medida entró en vigor el 22 de enero, por lo que los solicitantes al momento de presentar la documentación en su Formulario I-693, no deben notificar si recibieron la vacuna contra Covid.

“USCIS exime todos y cada uno de los requisitos que exigen que los solicitantes de ajuste estatus al de residente permanente legal presenten documentación en su Formulario I-693, Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación, que evidencie que recibieron la vacuna de COVID-19” detalló el comunicado.

Effective today, Jan. 22, 2025, USCIS will not deny any adjustment of status application based on an applicant not presenting documentation that they received the COVID-19 vaccination. Learn more: https://t.co/YcOSsyRud7

— USCIS (@USCIS) January 22, 2025