FED mantendrá los tipos de interés en su rango actual

Washington.- La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos mantendrá los tipos de interés en su rango actual, a pesar de la petición de bajarlos de forma inmediata por el presidente Donald Trump.

En este sentido, los tipos de interés se mantienen en su rango actual del 4,25 % al 4,5 %.

A través de un comunicado de la FED señala que “los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido”.

De la misma manera, enfatizaron que “la tasa de desempleo se ha estabilizado en un nivel bajo en los últimos meses y las condiciones del mercado laboral siguen siendo sólidas”.

Mientras que la inflación, en cambio, sigue elevada, según las conclusiones de la FED. El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió dos décimas en diciembre, hasta el 2,9 % interanual, frente al 2,7 % de noviembre, y cerró 2024 lejos del objetivo del 2 % .

Ver más: Trump firma orden ejecutiva para promover las criptomonedas

“El Comité busca alcanzar el máximo empleo y una inflación a una tasa del 2 % a largo plazo. El Comité considera que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados. Las perspectivas económicas son inciertas y el Comité está atento a los riesgos”, indicó el escrito de la Fed.

Por su parte, el presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que su organismo no tiene prisa por seguir bajando los tipos de interés, pese a la petición de Trump.

Chair Powell reads opening statement at the #FOMC press conference on January 29, 2025:https://t.co/GnRkPfDScR

— Federal Reserve (@federalreserve) January 29, 2025