Charlotte FC transfiere al delantero Karol Świderski

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció el 23 de enero de 2025 que el delantero Karol Świderski se ha unido al Panathinaikos FC en una transferencia permanente.

Charlotte FC forward Karol Swiderski has joined Panathinaikos FC on a permanent transfer

Thank you for everything, Karol 🫡 pic.twitter.com/EPPB4mAZtW

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 23, 2025