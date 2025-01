Los Panthers suman dos jugadores más a sus contratos futuros

Charlotte, NC.- Los Panthers agregaron dos jugadores más a su plantel el martes. El equipo firmó a dos jugadores: Al apoyador externo Carlos «Boogie» Basham y al ala cerrada James Mitchell con contratos de reserva/futuros.

— Carolina Panthers (@Panthers) January 21, 2025