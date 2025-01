Trump anunció inversión millonaria para la Inteligencia Artificial

Washington.- El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que invertirá para la construcción de una infraestructura de inteligencia artificial para el país.

En declaraciones desde la Casa Blanca, el mandatario detalló que la inversión será hasta 500.000 millones de dólares en el sector privado.

En este sentido, explicó que las compañías de IA OpenAI, SoftBank y Oracle planean crear un proyecto conjunto llamado “Stargate”, con un centro de datos en Texas y luego se expandirá a otros estados.

President Trump has unveiled a $500 BILLION American AI investment alongside tech leaders Larry Ellison, Masayoshi Son, and Sam Altman, set to create 100,000 American jobs almost immediately!

America is leading the way into the future! 🇺🇸 pic.twitter.com/B6IGcu7yiH

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2025