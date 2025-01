Washington.- El gobierno de Donald Trump ordenó a los empleados federales en las funciones del DEIA (Diversidad, Igualdad, Inclusión, Accesibilidad) sean puestos en licencia remunerada.

La información se conoció a través de un memorando de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos. La cual también fue confirmado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en su cuenta en la red social X.

En el memorándum indican que deben presentar «un plan escrito para ejecutar una acción de reducción de personal con respecto a los empleados que trabajan en una oficina de DEIA, antes de las 5 p.m. ET del viernes 31 de enero”.

To every reporter asking about this: I can gladly confirm! https://t.co/gRb356vSwO

«El presidente Trump hizo campaña para acabar con el flagelo de la DEI de nuestro Gobierno federal y devolver a Estados Unidos a una sociedad basada en el mérito, donde las personas son contratadas en función de sus habilidades, no por el color de su piel», destacó Leavitt.

De la misma manera, reiteró que «esta es otra victoria para los estadounidenses de todas las razas, religiones y credos. Promesas hechas, promesas cumplidas».

OBTAINED FIRST BY @cbsnews’ @kristincbrown: All federal employees in DEI roles have to be placed on paid leave by 5pm Wednesday as those offices and programs are being ordered shut down, according to @USOPM memo. pic.twitter.com/PhTn4QrQqB

— Ed O'Keefe (@edokeefe) January 22, 2025