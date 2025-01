Gobierno de Texas refuerza la seguridad en la frontera sur

Texas.- Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno de Texas instaló nuevas barreras físicas a lo largo de la frontera de México, para impedir el paso de los migrantes.

Medios locales señalaron además que fue instalado un nuevo sistema de boyas en el río Grande, así como también, alambre de púas en diversos cruces fronterizos.

Asimismo, se conoció que la nueva medida de extender las boyas, por aproximadamente un kilómetro, forma parte de la Operación Estrella Solitaria, impulsada por el gobernador Gregg Abbott.

El gobernador en su cuenta en la red social X se pronunció tras la divulgación de las medidas por medios mexicanos, en la que destacó “espero seguir trabajando estrechamente con el presidente Trump para asegurar la frontera”.

EVERY state became a border state under the Biden Administration.

Appreciate the words of support from President @realDonaldTrump on Texas' historic mission to secure the border.

Working together, we'll make America secure again. https://t.co/K2O56lJeII

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) January 22, 2025