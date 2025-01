Biden autorizó el pago de los préstamos a millones de estudiantes

Washington.- A menos de una semana de dejar la presidencia de los Estados Unidos, el demócrata, Joe Biden autorizó la cancelación de los préstamos estudiantiles de más de 5 millones de estadounidenses.

A través de un comunicado, el mandatario saliente, señaló que «mi administración ha tomado medidas históricas para reducir la carga de la deuda estudiantil, exigir responsabilidades a los malos actores y luchar en nombre de los estudiantes de todo el país».

En este sentido, se conoció que el Departamento de Educación canceló los préstamos de 150,000 prestatarios, de los programas que existían antes de que Biden asumiera el cargo.

