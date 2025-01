Equipos de la NASCAR Cup Series 2025

Charlotte, NC.- La temporada 2025 de la NASCAR Cup Series se acerca rápidamente. Una vez finalizado 2024, que produjo una lista de finales emocionantes y momentos memorables, 2025 parece ser otro año de emocionante acción en la NASCAR.

The best is now. 2025, let’s get it. pic.twitter.com/LCGbjvE96V

— NASCAR (@NASCAR) January 1, 2025