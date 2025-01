Santos nombrado mánager de los Knights para la temporada 2025

Charlotte, NC.- Sergio Santos, quien guió a los Birmingham Barons de Doble-A a un Campeonato de la Liga Sur la temporada pasada, fue nombrado mánager de los Charlotte Knights para la próxima temporada 2025. Santos, de 41 años de edad, se convierte en el 26º mánager en la historia de la franquicia y el cuarto ex jugador de los Knights en dirigir al equipo (Joel Skinner , Nick Capra y Justin Jirschele son los otros).

Help us welcome Sergio Santos as the 2025 Charlotte Knights Manager!

