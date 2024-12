Promociones y entradas para 2025 de los Charlotte Knights

Charlotte, NC.- ¡Las entradas para los juegos individuales de Charlotte Knights para la primera mitad de la temporada 2025 ya están a la venta!

Charlotte Knights individual game tickets for the first half of the 2025 season are on sale NOW!

🎟️: https://t.co/euXipy9act

Plus, check out our Promotions Preview to see some of the exciting theme nights, giveaways, & fireworks dates we have in store: https://t.co/OhJEGLcfNe pic.twitter.com/Btlqc8WHS2

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) December 5, 2024