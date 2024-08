Charlotte Knights ganó a los Louisville Bats

Charlotte, NC.- Usando sus bates contra los Louisville Bats, los Charlotte Knights comenzaron una gira de seis juegos con una impresionante actuación ofensiva el martes 06 de agosto por la noche.

RECAP: We brought our bats against the Bats! It's a 10-5 victory on Tuesday!

📰: https://t.co/XrAAzMNB2v pic.twitter.com/VUSoUjIf2I

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) August 7, 2024