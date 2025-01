Reforzarán la seguridad en el metro de New York

New York.- Con el objetivo de brindarle más seguridad a los neoyorquinos autoridades anunciaron que reforzarán la vigilancia en el sistema de metro.

La jefa de la Policía, Jessica Tisch, en una rueda de prensa, detalló que ha ordenado desplazarse a más de 200 policías a los trenes para realizar patrullajes especializados.

Además, indicó que otro grupo se encargará de los andenes con mayor delincuencia.

“Sabemos que 78% de los delitos cometidos en el transporte público se producen en los trenes y en los andenes. Es evidente que ahí es donde deben estar nuestros policías. Esto es solo el principio”, afirmó Tisch.

Tisch destacó que las nuevas medidas de seguridad tienen como objetivo ser aún más receptiva a los aterradores actos de violencia aleatoria que se han visto recientemente.

Por otro lado, la jefa de la policía destacó sobre reducción general de delitos por segundo año consecutivo.

Indicó que los datos que maneja el Departamento de la Policía de New York, es que los delitos graves, incluidos los asesinatos, asaltos y robos disminuyeron 5,4% el año pasado en el sistema de tránsito en comparación con 2023 y están 12,7% por debajo de los niveles de delincuencia previos a la pandemia.

Por último, Tisch señaló además que, pese a los avances logrados contra el crimen en 2024, hubo dos categorías que aumentaron el año pasado: violación y agresión grave, esta última dirigida a policías, parejas o familiares, y a desconocidos.

Mientras que el alcalde, Eric Adams, también compareció y reconoció que la gente no se siente segura en el metro y que la percepción sobrepasa la realidad. “El neoyorquino medio creería que vive en una ciudad fuera de control, pero esa no es la realidad”.

