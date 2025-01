Trump y Biden se pronunciaron sobre el ataque terrorista en New Orleans

New York.- A juicio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el demócrata Joe Biden, fue el peor de la historia del país.

Estas declaraciones las ofreció luego del atentado terrorista que dejó 14 muertos y decenas de heridos, destacando que esta masacre es “inaceptable, inexcusable y el reflejo de un país en decadencia”.

En sus redes sociales, el republicano, señaló que “una porosa frontera sur había provocado la masacre en la calle Bourbon. Al permitir a delincuentes entrar al país y hacerle daño”.

“Cuando dije que los delincuentes que entran son mucho peores que los delincuentes que tenemos en nuestro país, esa afirmación fue constantemente refutada por los demócratas y los medios de noticias falsas. Pero resultó ser cierta”, escribió Trump.

Por su parte, el presidente saliente, Joe Biden, se pronunció sobre el lamentable suceso, destacando que “mi corazón está con las víctimas y sus familias, que simplemente estaban intentando celebrar la festividad”.

“No hay justificación para ningún tipo de violencia y no toleraremos ningún ataque contra ninguna de las comunidades de nuestra nación”, destacó el demócrata.

I have been continually briefed since early this morning regarding the horrific incident that occurred in New Orleans overnight.

The FBI is taking the lead in the investigation and is investigating this incident as an act of terrorism. I will continue to receive updates…

— President Biden (@POTUS) January 1, 2025