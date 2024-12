La FDA anuncia nueva actualización para una alimentación saludable

Washington.- Con el objetivo de tener una alimentación saludable para los estadounidenses, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció una nueva actualización para los productos alimenticios.

A través de un comunicado detallaron que la actualización se basará en los estándares que definen qué productos alimenticios pueden considerarse “saludables” y utilizar esta etiqueta en su empaque.

De la misma manera destacaron que buscan reflejar los avances en la ciencia de la nutrición y ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas en un momento en que más de la mitad de la dieta promedio estadounidense proviene de alimentos procesados y empaquetados.

La FDA y @USDA anunciaron hoy una Solicitud de Información (RFI) conjunta sobre las fechas en el etiquetado de alimentos, que incluye el uso de términos como "Sell By" (vender hasta), "Use By" (Usar hasta) y "Best By" (Mejor antes de).https://t.co/UR8Dmln0B0 pic.twitter.com/jUeyiV5Lsq

— U.S. FDA en Español (@FDAenEspanol) December 3, 2024